Минобороны показало захваченное на Украине западное оружие

Минобороны РФ показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Польши и Швеции

Видео: @mod_russia

Министерство обороны России показало на видео западное оружие, захваченное в ходе специальной военной операции на Украине на Изюмском направлении. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции», — прокомментировали в Минобороны.

Захвачены в том числе ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», а также станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского образца. Отмечается, что одним из трофейных орудий стал пулемет калибра 12,7 миллиметров, к нему обнаружились три короба бронебойных патронов, на одном из них были изображены череп и свастика.

В середине июля в Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора».

