Пытавшийся изнасиловать двух россиянок покончил с собой на допросе

Студент, пытавшийся изнасиловать двух женщин в Норильске, покончил с собой у следователя

В Норильске во время допроса у следователя покончил с собой 23-летний студент, задержанный по подозрению в попытке изнасилования двух местных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый отпросился в туалет, а затем его тело было найдено под окнами здания.

Начата проверка по факту суицида.

Ранее сообщалось о задержании жителя республики Северная Осетия-Алания, приехавшего в Норильск в мае для прохождения практики на местном предприятии. Он признал вину и заявил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет России предоставил видео с допросом подозреваемого.

На кадрах видно, как молодой человек рассказывает об обстоятельствах нападения на потерпевших.

По версии следствия, ранним утром 20 августа мужчина напал на двух женщин, которые шли по улице. Он пытался их изнасиловать, но его спугнули прохожие.