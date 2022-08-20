Неизвестный напал на россиянку возле ее дома и попытался задушить ее пакетом

В Норильске неизвестный напал на двух россиянок 45 и 55 лет и попытался их задушить

В Норильске неизвестный напал на двух местных жительниц и попытался их задушить. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Отмечается, что первый инцидент произошел утром на рынке, расположенном на улице Металлургов. Там злоумышленник напал на 45-летнюю прохожую. Вторую пострадавшую — 55-летнюю россиянку — он подкараулил возле ее дома, после чего надел пакет на голову и душил до тех пор, пока жертва не потеряла сознание.

Обеим женщинам удалось выжить, у них остались ссадины на шее. Как пишет издание «АиФ-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу УМВД, сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента и разыскивает нападавшего.