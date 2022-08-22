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Пытавшийся изнасиловать двух россиянок студент задержан

В Норильске силовики задержали студента, пытавшегося изнасиловать двух местных жительниц

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Норильске правоохранительные органы установили личность подозреваемого в нападении на двух местных жительниц с целью изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, приехавший в Норильск в мае. Он является студентом и проходил практику на местном предприятии, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Следствие планирует его допросить об обстоятельствах преступления. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

По версии следствия, ранним утром 20 августа мужчина напал на двух женщин, которые шли по улице. Он пытался их изнасиловать, но его спугнули прохожие.

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Любовь Ширижик
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