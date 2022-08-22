Пушилин ответил Зеленскому на слова о «последней черте» конфликта на Украине

Глава ДНР Пушилин заявил, что слова Зеленского не повлияют на планы по трибуналу

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине не повлияет на проведение суда над военными из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Пушилин озвучил свой ответ на слова украинского лидера в эфире телеканала «Россия 24».

«Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова", должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много», — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин рассказал, что подготовка к первому этапу трибунала над членами полка «Азов» подходит к концу. Россия, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих наблюдателей на трибунал над украинскими военными. Он добавил, что послы ДНР и КНДР также обсудили потенциальное участие Пхеньяна в трибунале.

22 августа президент Владимир Зеленский в видеообращении обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. По его словам, в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Он предупредил, что реакция Киева на него будет однозначной, а последствия могут быть непоправимыми.