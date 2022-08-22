Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной могла использовать дочь для прикрытия

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк могла использовать дочь для прикрытия преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В настоящий момент правоохранители рассматривают версию о том, что Вовк могла подложить взрывное устройство в машину с помощью подростка.

Ранее было опубликовано видео въезда женщины в Россию. Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

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