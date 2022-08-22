Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк могла использовать дочь для прикрытия преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В настоящий момент правоохранители рассматривают версию о том, что Вовк могла подложить взрывное устройство в машину с помощью подростка.
Ранее было опубликовано видео въезда женщины в Россию. Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.
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