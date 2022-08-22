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В Совфеде высказались об окончании спецоперации путем переговоров

Сенатор Ковитиди предрекла окончание спецоперации путем переговоров, но не с Зеленским

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Специальная военная операция России на Украине должна завершиться путем переговоров, но не с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, передают «Известия».

По ее словам, украинский лидер имеет свое восприятие, «как у мухи, которая видит вверх ногами». Сенатор выразила уверенность, что спецоперация закончится переговорами, однако участником, который примет решение, «будет отнюдь не Зеленский». «Это он должен зарубить себе на носу», — заключила Ковитиди.

22 августа президент Владимир Зеленский в видеообращении обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что попытки украинского руководства разговаривать с российскими властями в ультимативном тоне, в том числе о возможности переговоров, бесполезны.

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Сергей Истомин
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