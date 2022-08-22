В Крыму ответили Зеленскому на слова о «последней черте» конфликта на Украине

Глава ОП Крыма Форманчук назвал ультимативный тон Зеленского по переговорам с РФ тупиковым

Попытки украинского руководства разговаривать с российскими властями в ультимативном тоне, в том числе о возможности переговоров, бесполезны. Так на слова президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте» конфликта в стране ответил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, пишет РИА Новости.

Он отметил, что жаль, что Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. В настоящее время он находится в такой ситуации, из которой тон ультиматумов не имеет выхода. Форманчук добавил, что украинский лидер стал заложником собственной политики, которая привела к военному конфликту.

То, что Киев проигрывает это противостояние, еще больше загоняет президента Украины в угол, подчеркнул глава Общественной палаты республики. «Россия может вступить с Зеленским в переговоры только в одном случае — если он согласен подписать акт о капитуляции. Но, похоже, он к этому не готов», — заключил Форманчук.

22 августа президент Владимир Зеленский в видеообращении обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. По его словам, в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Он предупредил, что реакция Киева на него будет однозначной, а последствия могут быть непоправимыми.