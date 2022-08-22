Интернет-издание TJ объявило о грядущем закрытии

Редакция TJ объявила, что интернет-издание прекратит существование после 10 сентября

Редакция популярного в России интернет-издания TJ (ранее было известно как TJournal) сообщила, что сайт прекратит существование после 10 сентября. Объявление о грядущем закрытии появилось на сайте и в Telegram-канале портала.

«Наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября», — говорится в публикации. Отмечается, что компания «Комитет», владеющая TJ, после начала спецоперации на Украине потеряла существенную часть рекламной выручки и с марта 2022 года начала «прожигать запасы».