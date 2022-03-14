Роскомнадзор объяснил блокировку TJ

Роскомнадзор объяснил блокировку издания TJ публикацией фейков о жертвах среди военных РФ

Блокировка популярного интернет-издания TJ (ранее было известно как TJournal) в России связана с публикацией фейков о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины, объяснили в пресс-службе Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, указали в ведомстве, на портале были также выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил России по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины. В Роскомнадзоре напомнили, что за подобные правонарушения в РФ предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Роскомнадзор заблокировал TJ в понедельник, 14 марта. На сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в интернете утверждается, что TJ был заблокирован на основании решения Генпрокуратуры за 24 февраля. В TJ сообщили, что не знают, о каких именно публикациях идет речь в письме Роскомнадзора, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к порталу.