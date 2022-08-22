Менеджер Усика оценил вероятность боя с Фьюри

Менеджер Усика заявил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится, если британцу хватит сил

Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк оценил вероятность проведения боя подопечного с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Metaratings.

По мнению Красюка, 34-летний британец станет следующим соперником Усика, если ему хватит сил. «Он должен быть достаточно силен физически и морально», — подчеркнул менеджер Усика.

Ранее в The Sun сообщили о желаемом гонораре Фьюри за возможный бой против украинского чемпиона. По информации источника издания, тяжеловес хочет заработать за этот бой 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором поединке против Энтони Джошуа, который прошел в Саудовской Аравии в ночь на 21 августа. Украинский спортсмен продлил серию побед в профессиональном боксе до 20.

Фьюри удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Победа над ним сделает Усика абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.