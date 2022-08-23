Российский чемпион мира по боксу рассказал о штрафах в Канаде

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, что его оштрафовали в Канаде за нарушение ПДД

Российский чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассказал, как его оштрафовали в Канаде за нарушение правил дорожного движения. Его слова приводит РИА Новости.

«Я в общем-то неплохой водитель, но иногда полиция в Канаде меня штрафовала за пользование телефоном за рулем. Санкции очень жесткие — долларов 400-500 за разговор во время езды», — вспомнил боксер.

Также Бетербиев рассказал, что за права в Канаде ежегодно нужно платить 86 долларов, а каждого водителя оценивают по балльной системе. В случае систематических нарушений ПДД сумма платежа возрастает до 500 долларов в год.

Бетербиев — чемпион мира по боксу по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). В июне этого года россиянин одержал победу над американцем Джо Смитом, которая стала 18-й в его карьере. При этом боксер не потерпел ни одного поражения.

В 2013 году спортсмен переехал в Канаду вместе с семьей и получил гражданство страны. Один из боев он провел под канадским флагом, но позже объяснил, что это была вынужденная мера. Бетербиев подчеркнул, что считает себя российским боксером.