Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом

Российский боксер Бетербиев заявил, что выступление под канадским флагом было вынужденным

Российский боксер Артур Бетербиев объяснил выход на поединок против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его слова приводит РИА Новости.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом», — заявил спортсмен. Он выразил надежду на то, что его не будут строго судить, и подчеркнул, что ранее всегда проводил поединки под российским флагом.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед и ни одного поражения.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом из-за отказа организаций признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.