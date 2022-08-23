Минобороны отчиталось о подавлении двух американских гаубиц на Украине

Минобороны сообщило о подавлении двух американских гаубиц М777 в Днепропетровской области

В ходе контрбатарейной борьбы российскими военными были подавлены две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области. Об этом во вторник, 23 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о подавлении четырех взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в разных населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

Также российской стороной были перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) в Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее в августе начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов рассказал, что ведомство использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений.