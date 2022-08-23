Менеджер Макгрегора рассказал о будущем бойца

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор приостановил карьеру ради съемок в голливудском боевике

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор приостановил карьеру до 2023 года, потому что хочет сосредоточиться на актерской работе. О будущем спортсмена в интервью YouTube-каналу MMA Junkie рассказал его менеджер Тим Симпсон.

«Это небольшое веселое приключение, после которого снова начнется восхождение на вершину. Все идет идеально. Конор еще на пути к большому возвращению в следующем году», — сообщил Симпсон.

Менеджер напомнил, что Макгрегор восстанавливается после перелома ноги. Боец не выходил в октагон с лета 2021 года. Тогда он подрался с американцем Дастином Порье, которому проиграл техническим нокаутом.

В начале августа стало известно, что Макгрегор сыграет в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги». В социальных сетях Макгрегор также намекнул на завершение карьеры в ММА.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.