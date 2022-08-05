Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа», — написал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

Макгрегор рассказал, что отправится в Голливуд, где примет участие в съемках фильма «Дом у дороги», главную роль в котором исполнит Джейк Джилленхол.

Ранее тренер ирландского бойца Джон Кавана оценил готовность 34-летнего Макгрегора к возвращению к выступлениям в UFC. Он подтвердил, что спортсмен вернулся к полноценным тренировкам в MMA. «Он нисколько не потерял в мастерстве и здорово выглядит», — отметил специалист.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом.