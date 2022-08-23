Теннисист Медведев заявил, что пропуск Уимблдона позволил лучше подготовиться к US Open

Российский теннисист Даниил Медведев нашел плюсы в пропуске Уимблдона. Его слова приводит Eurosport.

Первая ракетка мира заявил, что пропуск британского турнира позволил ему лучше подготовиться к US Open. «Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным. В любом случае это позволило мне провести большую трехнедельную подготовку к US Open и окончанию сезона, что очень редко случается в середине года», — рассказал Медведев. Он добавил, что физически и морально надеется отыграть на 100 процентов до конца года.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 13 недель. В его активе 6885 очков.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне в 2022 году. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.