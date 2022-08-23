Врач разъяснила россиянам порядок мытья яиц

Диетолог Соломатина рекомендовала не мыть яйца перед отправкой в холодильник на хранение

На яйцах имеется пленка, защищающая от паразитов, этим и объясняется польза хранения грязных яиц, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В интервью «Москве24» она рекомендовала не мыть яйца перед отправкой в холодильник на хранение.

Диетолог посоветовала не мыть яйца, чтобы не удалять с них пленку, защищающую от сальмонеллеза. Лучше мыть яйца непосредственно перед готовкой, отметила Соломатина.

«Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, и если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от, казалось бы, свежего яйца», — объяснила специалист.

Срок хранения куриных яиц зависит от их вида, отметила диетолог. Например, сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике в течение двух недель, сваренные всмятку — около двух суток, даже если они в скорлупе, а вареные и очищенные — не больше трех дней. Салаты, в которых есть вареные яйца желательно употребить в течение 24 часов, заключила диетолог.

Ранее Соломатина рассказала о пользе морошки для беременных женщин. Она отметила, что в морошке содержатся токофероны — вещества, помогающие организму женщины выносить ребенка.