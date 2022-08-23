В Финляндии выступили за создание базы НАТО в стране

Коалиционная партия Финляндии выступила за создание постоянной базы НАТО в стране

Коалиционная партия Финляндии выступает за создание постоянной базы НАТО в стране, заявил руководитель парламентской группы фракции Кай Мюккаен. Его слова приводятся на сайте организации.

По мнению Мюккаена, необходимо «решительно продвигать» идею размещения в стране «многонациональных функций» Североатлантического альянса, в частности, регионального командного центра или центра передового опыта для Арктического региона.

Финляндия должна стремиться стать надежным игроком НАТО, подчеркнул Мюккаен, кроме того, Хельсинки имеют реальные шансы получить базу альянса из-за самой протяженной среди других стран объединения границы с Россией, а также благодаря опыту по защите Балтийского моря и Арктического региона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал Североатлантическому альянсу документы о ратификации США принятия в НАТО Финляндии и Швеции.

В свою очередь министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеция и Финляндия не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, поэтому процесс вступления стран в НАТО может быть заторможен. Он подчеркнул, что положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс завершен.

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО планируется 26 августа.