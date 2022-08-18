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Турция заявила о неудовлетворении Швецией и Финляндией запросов об экстрадиции

Турция заявила, что Швеция и Финляндия не удовлетворили запросы Анкары об экстрадиции
Бекир Боздаг

Бекир Боздаг. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Швеция и Финляндия не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, поэтому процесс вступления стран в НАТО может быть заторможен. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Milliyet.

«Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем "да" членству. В противном случае процесс будет заторможен», — сказал чиновник.

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По словам Боздага, Анкара ожидает, что Стокгольм и Хельсинки, желающие стать членами НАТО, сдержат свое обещание о сотрудничестве против признанных в Турции террористических организаций и отреагируют на запросы об экстрадиции, особенно в отношении членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Ранее стало известно, что встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО планируется 26 августа. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил, что пока Турция не видит выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО.

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Анжелика Бережная
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