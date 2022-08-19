Госсекретарь Блинкен передал НАТО документы о ратификации США принятия Финляндии и Швеции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что передал Североатлантическому альянсу документы о ратификации США принятия в НАТО Финляндии и Швеции.

«Сегодня я передал на хранение Депозитарию Североатлантического договора ратификационные грамоты США в качестве последнего шага в процессе ратификации Соединенными Штатами Финляндии и Швеции для присоединения к НАТО», — написал он.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеция и Финляндия не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, поэтому процесс вступления стран в НАТО может быть заторможен. Он подчеркнул, что положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс завершен.