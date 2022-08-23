Франция и Россия согласовали отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МИД Франции Колонна согласовала с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства Пятой республики, передает РИА Новости.

«Министр выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины», — сказано в сообщении.

В ходе беседы Колонна приняла к сведению, что Россия подтвердила свое согласие на отправление миссии, а также пообещала воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу ее безопасность.