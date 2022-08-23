Правительство утвердило перечень обязательных приложений для гаджетов

Кабмин утвердил перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года

Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Речь идет о программах для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV с 1 января 2023 года. Так, в перечень на предустановку на смартфоны и гаджеты кабмин включил «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Life, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», книжный сервис «ЛитРес».

Производители компьютеров должны будут предустанавливать «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского». В перечень для производителей Smart TV вошли «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», а также телеканалов НТВ и «Смотрим».

Документом в качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщали, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. В ведомстве пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV. Уточняется, что в случае смартфонов предустановка касается только устройств на базе Android.

В мае в России также стал доступен для пользователей магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением системы Android. В тот же день представители маркетплейса заявили, что сервис подвергся перед запуском DDoS-атаке.