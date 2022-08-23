Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Завтра
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Карпин оценил уход Федуна из «Спартака»

Тренер Валерий Карпин отказался считать Федуна знаковой фигурой для российского футбола

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил уход Леонида Федуна из «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

Специалист отказался считать Федуна знаковой фигурой для российского футбола. «Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел — дальше то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с "Лукойлом"», — заявил он и поблагодарил Федуна за долгие годы работы в «Спартаке».

22 августа Леонид Федун ушел с поста главы красно-белых, заявив, что оставляет конкурентоспособную команду с амбициозным тренером. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем 100 процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Гендиректор МАГАТЭ рассказал о сроках визита на Запорожскую АЭС
Против ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили дела за фейки
Россиянин выстрелил из арбалета в дворника из квартиры на пятом этаже
Россиянам назвали самые бюджетные курорты для отдыха в бархатный сезон
Внешность Памелы Андерсон на новом фото папарацци смутила фанатов
Флагманы Samsung получат рекордную камеру
Лезгинка на проезжей части в Москве попала на видео
Турция обвинила Грецию в преследовании выполнявших миссию НАТО самолетов
Карпин оценил уход Федуна из «Спартака»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.