Карпин оценил уход Федуна из «Спартака»

Тренер Валерий Карпин отказался считать Федуна знаковой фигурой для российского футбола

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил уход Леонида Федуна из «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

Специалист отказался считать Федуна знаковой фигурой для российского футбола. «Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел — дальше то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с "Лукойлом"», — заявил он и поблагодарил Федуна за долгие годы работы в «Спартаке».

22 августа Леонид Федун ушел с поста главы красно-белых, заявив, что оставляет конкурентоспособную команду с амбициозным тренером. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем 100 процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.