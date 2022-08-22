Федун прокомментировал уход из «Спартака»

Леонид Федун заявил, что оставляет конкурентоспособный «Спартак» с амбициозным тренером

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из команды. Его слова приводятся на сайте красно-белых.

«Вот и закончилась эта удивительная история. Я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются», — заявил Федун. Он поблагодарил компанию «Лукойл» за поддержку команды. Бизнесмен подчеркнул, что оставляет конкурентоспособную команду с амбициозным тренером.

Об уходе Федуна стало известно ранее 22 августа. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем ста процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

27 июня Федун покинул должность вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию. Решение объяснялось достижением бизнесмена пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.