Леонид Федун покинул «Спартак», владельцем клуба стала компания «Лукойл»

Компания «Лукойл» стала владельцем 100 процентов акций московского футбольного клуба «Спартак», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В связи с этим бывший владелец команды Леонид Федун ушел из команды: он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом.

27 июня Федун покинул должность вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию. Решение объяснялось достижением Федуном пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Функционер тогда заявил, что будет продолжать заниматься «Спартаком».

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.