Владелец «Спартака» после ухода из «Лукойла» рассказал о будущем команды

Владелец «Спартака» Федун заявил, что его уход из «Лукойла» не имеет отношения к футболу

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, как отразится на команде его уход с поста вице-президента «Лукойла». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

По словам функционера, будущему красно-белых ничего не угрожает. «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься "Спартаком" — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — заявил Федун.

Об уходе Федуна из «Лукойла» стало известно ранее в понедельник, 27 июня. В компании отметили, что это связано с достижением функционера пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Леонид Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.