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Владелец «Спартака» ушел из «Лукойла»

Леонид Федун ушел из руководства «Лукойла»
Леонид Федун

Леонид Федун. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Основной владелец и президент футбольного «Спартака» Леонид Федун ушел с поста вице-президента нефтяной компании «Лукойл», говорится в сообщении на корпоративном сайте.

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост Вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — говорится в релизе.

Также Федун назван ключевым человеком «в истории "Лукойла" и развитии Компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК». «Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах», — отмечается в сообщении.

В апреле пост главы компании покинул попавший под санкции Великобритании Вагит Алекперов. которому также принадлежат 28,33 процента. Вместо него в должности был утвержден Вадим Воробьев.

Платон Щукин
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