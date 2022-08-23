В ДНР заявили о необходимости трибунала после обстрела Донецка

Депутат ДНР Шишкина заявила, что обстрел Донецка подтверждает необходимость трибунала

Обстрел центра Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) подтверждает необходимость проведения трибунала над военными преступниками. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские военные нанесли более пяти артиллерийских ударов по городу, в результате атаки есть погибшие и раненые. «Что делать? Конечно же, проводить международный трибунал над нацистами. Стиснуть зубы, идти к победе. Мы русские и мы победим», — сказала депутат.