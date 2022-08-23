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В ДНР заявили о необходимости трибунала после обстрела Донецка

Депутат ДНР Шишкина заявила, что обстрел Донецка подтверждает необходимость трибунала

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Обстрел центра Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) подтверждает необходимость проведения трибунала над военными преступниками. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские военные нанесли более пяти артиллерийских ударов по городу, в результате атаки есть погибшие и раненые. «Что делать? Конечно же, проводить международный трибунал над нацистами. Стиснуть зубы, идти к победе. Мы русские и мы победим», — сказала депутат.

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Алевтина Запольская
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