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Спорт

Американский журналист объяснил величие Овечкина

Американский журналист Гримсон объяснил величие Овечкина хоккейной долговечностью

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Американский аналитик Стю Гримсон объяснил величие российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Журналист отметил хоккейную долговечность игрока, его заботу о себе и стойкость. «А вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает вечер за вечером, матч за матчем. Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — заявил Гримсон.

Ранее Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих НХЛ. В тройку сильнейших попали еще два россиянина — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50 плюс 40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Дарья Коршунова
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