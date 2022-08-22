Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рома
Сегодня
19:30 (Мск)
Кремонезе
Италия - Серия А|2-й тур
Эльче
Сегодня
21:00 (Мск)
Альмерия
Испания - Примера|2-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|2-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Спорт

Овечкин возглавил список лучших в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих НХЛ

Фото: Nick Wass / AP

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован в Twitter NHL Network.

Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина — Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на восьмой строчке рейтинга.

В июле Овечкин рассказал, что в молодости у него была звездная болезнь. Спортсмен признался, что столкнулся с этим, когда попал в первую команду «Динамо».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца дочери Дугина оказалась бойцом полка «Азов»
Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа
Врач оценила опасность смога для здоровья человека
Угрозу дефолта в США объяснили
Сыгравший Гэндальфа актер пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры
Кошка родила редчайшего двуликого котенка
В петербургском комитете начались обыски по делу о сносе исторических зданий
Создана сверхтонкая электронная кожа
МИД России потребовал от МИД Албании информацию о задержанных россиянах
Кардиолог предупредил россиян об опасности «пивного сердца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.