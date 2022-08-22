Овечкин возглавил список лучших в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил список лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован в Twitter NHL Network.

Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина — Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на восьмой строчке рейтинга.

В июле Овечкин рассказал, что в молодости у него была звездная болезнь. Спортсмен признался, что столкнулся с этим, когда попал в первую команду «Динамо».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.