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Спорт

Овечкин рассказал о звездной болезни

Хоккеист Александр Овечкин признался, что в молодости у него была звездная болезнь

Фото: HC Dynamo Moscow / Globallookpress.com

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production», что в молодости у него была звездная болезнь.

Спортсмен признался, что столкнулся с этим, когда попал в первую команду «Динамо». «Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: "Успокойся. Ты еще ничего не добился"», — поделился он. Овечкин отметил, что нужно быть проще и всегда оставаться человеком.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки фразой «поживем — увидим». «Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“», — рассказал форвард.

36-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира.

Дарья Коршунова
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