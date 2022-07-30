Форвард «Вашингтона» Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки фразой «поживем — увидим»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился мнением о рекорде Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он рассказал об этом в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production».

Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки фразой «поживем — увидим». «Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“», — рассказал форвард.

36-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.