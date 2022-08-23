В США оценили очередной пакет военной помощи Украине

NYT: ВСУ перейдут к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены перейти к тактике ближних контактных боев и откажутся от ударов из глубины. К такому выводу пришли обозреватели газеты New York Times, оценив очередной пакет военной помощи США Украине, в котором сократилось количество дальнобойного вооружения.

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне, пожелавший остаться анонимным, заявил в беседе с изданием, что новые поставки вооружения Вашингтона подарят Киеву «возможность продвигать свои силы вперед и отвоевывать территорию». Газета отмечает, что американский пакет помощи способен помочь Украине начать контрнаступление, прежде всего, на юге страны.

При этом, говорится в материале, американская сторона сократила количество пусковых установок HIMARS, отправленных на Украину, опасаясь, что поставка большего количества ракет может привести к истощению собственных запасов, что в конечном итоге поставит под угрозу боеготовность США.

Кроме того, оценивая текущую ситуацию на Украине, американский чиновник признал, что ВСУ не добились большого прогресса на поле боя, поскольку им не хватает войск и боевой мощи.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.

Также в Пентагоне заявили о возможных поставках на Украину новых видов оружия, чтобы изменить положение дел «на поле боя». В американском оборонном ведомстве подчеркнули, США необходимо «обеспечить успех украинской армии» на поле боя в южных и восточных районах страны.