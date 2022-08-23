Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела ВСУ

Штаб обороны ДНР: в здании администрации главы республики возник пожар после обстрела ВСУ

В здании администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) возник пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артема», — говорится в сообщении.

Во вторник, 23 августа, украинские войска нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу подверглось здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. При атаке снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж, после чего строение загорелось.

По данным администрации, глава республики не пострадал. Он находится в безопасном месте.

Как стало известно из сообщения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР, один из обстрелов велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. При первых двух атаках по Ворошиловскому району использовались артиллерийские системы калибром 155 миллиметров.