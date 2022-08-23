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Спорт

В клубе КХЛ заявили о несправедливости прохождения службы в армии игроками ЦСКА

В «Салавате Юлаеве» заявили о несправедливости прохождения службы в армии игроками ЦСКА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил о несправедливости прохождения службы в армии хоккеистами ЦСКА и СКА. Его слова приводит «Бизнес Online».

«У них игроки приезжают на три дня в спортивную роту, принимают присягу, а потом играют. Вряд ли это является адекватной заменой службы в армии. Скорее, это возможность уйти от службы», — посчитал Баширов. По его мнению, контракт с профессиональным хоккейным клубом должен приравниваться к службе в армии.

Спортрота — альтернативный режим пребывания в армии, который позволяет профессиональным спортсменам сочетать военную подготовку с тренировками. Все солдаты, проходящие службу в спортротах, являются членами ЦСКА при Министерстве обороны.

1 июля вратарь ЦСКА Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Игрока отправили проходить службу в Военно-морской флот России.

Анастасия Борисова
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