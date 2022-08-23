В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Цеков заявил, что власти Украины не развили навыки дипломатической культуры у сотрудников

Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры, власти страны не стремились развивать ее у сотрудников. Об этом сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, реагируя на заявление украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

По мнению сенатора, глубоких людей никогда не было ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе. «Посол Врублевский не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим. (...) Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — пояснил Цеков.

Он также высоко оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД государства выразил Врублевскому протест. «Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подытожил Цеков.

В Совете Ассамблеи народа Казахстана не поддержали украинского посла. Там назвали заявления Врублевского недопустимыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Врублевского заявила о планах представителей Киева «национальной чистки» в отношении русских.