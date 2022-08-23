Небензя высказался о призывах создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Небензя назвал безответственными призывы создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Об этом пишет РИА Новости.

«Некоторым западным коллегам кажется, что есть единственный и самый простой выход из этой ситуации — вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС», — указал Небензя.

Дипломат призвал страны Запада прекратить «покрывать киевских подопечных» и «побудить их прекратить безрассудные атаки ЗАЭС».

Небензя также заявил, что Россия представила в Совете безопасности (СБ) ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последние недели деградировала.