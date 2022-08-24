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Спорт

Российский обладатель Кубка Стэнли высказался о службе в армии

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил, что его брат служит в армии

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин высказался о службе в армии. Об этом сообщает Sport24.

Нападающий, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли, заявил, что вышел из призывного возраста.

«А так у меня есть в семье те, кто сейчас проходит службу. За меня, можно сказать, брат отдает долг», — отметил игрок.

Ранее российский хоккеист Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс». Позже спортсмена доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы.

Федотов принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Мужчина выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию и послужить стране в качестве хоккеиста.

Алексей Гусев
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