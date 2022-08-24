YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа»

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ»

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ» из-за санкций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — написали представители «КамАЗа».

В корпорации Google, владеющей YouTube, рассказали, что профиль автопроизводителя был заблокирован без возможности восстановления. «Аккаунт ["КамАЗа"] заблокирован (...) в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — уточнили в американской компании.

В конце июня сообщалось, что Минфин США ввел санкции против «КамАЗа». Как заявили в ведомстве, автопроизводитель является поставщиком бронированных автомобилей для российской армии. Также под ограничения попали 70 российских организаций, в том числе государственная корпорация «Ростех» и холдинг «Российские железные дороги» (РЖД).

До этого стало известно, что против «КамАЗа» ввели санкции власти Великобритании.