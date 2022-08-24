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Спорт

Украинский боец UFC провалил допинг-тест

Украинца Аскара Можарова отстранили за провал допинг-теста после боя на турнире UFC

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Украинский боец Аскар Можаров провалил допинг-тест после поединка на турнире UFC Fight Night 207. Об этом сообщает MMA Fighting.

В пробе бойца были обнаружены запрещенные вещества — метаболические модуляторы. Спортсмен отстранен до дисциплинарного слушания, которое назначено на сентябрь.

4 июня Можаров провел дебютный поединок в UFC против американца Алонзо Менифилда. Украинец проиграл бой техническим нокаутом.

Ранее Можарова обвинили в фальсификации рекордов. Журналисты издания Sherdog выяснили, что украинец выступал под такими именами, как Артур Садков, Артур Шадков и Артур Шадаков. Изначально в статистике спортсмена было указано 25 побед и 7 поражений, хотя на самом деле он одержал 21 победу и потерпел 12 поражений.

Дарья Коршунова
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