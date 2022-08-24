Патрушев усомнился в заявлении Киева о непричастности к убийству Дугиной

Патрушев заявил, что киевские власти не скрывали злорадства после убийства Дарьи Дугиной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев усомнился в заявлении Киева о непричастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, передает «Интерфакс».

Он отметил, что некоторые из официальных лиц Украины не скрывали злорадства от совершенного преступления. По мнению секретаря Совбеза, заявлениям украинского президента Владимира Зеленского давно нет веры.

«Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления», — заявил Патрушев.

Бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы границ, подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной. По ее словам, на украинском сайте «Миротворец», который контролируется Киевом, выкладываются личные данные и контакты людей. На странице Дугиной, которая была в списке сайта, стоит пометка «ликвидирован», добавила дипломат.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец — философ Александр Дугин.