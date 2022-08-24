Определены подмосковные направления с подорожавшими домами

ЦИАН: сильнее всего дома в Подмосковье подорожали на Ленинградском и Егорьевском шоссе

В августе 2022 года частные дома сильнее всего подорожали на Ленинградском и Егорьевском шоссе. Подмосковные направления с заметной динамикой цен на загородную недвижимость определили аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в указанных локациях стоимость объектов выросла на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Ленинградском шоссе дом можно приобрести в среднем за 28 миллионов рублей, а на Егорьевском — за 17,8 миллиона.

Третье место занимает Рязанское шоссе, где средняя стоимость лота увеличилась на 29 процентов, до 16,7 миллиона рублей. На четвертом месте оказалось Симферопольское направление — там загородные дома подорожали на 25 процентов, до 19,4 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Киевское направление с ростом цен на 22 процента, до 38,2 миллиона рублей.

Сильнее всего подешевели частные дома на Горьковском направлении — их средняя стоимость уменьшилась на 12 процентов, до 15,5 миллиона рублей. В целом в Подмосковье, по данным ЦИАН, средняя цена загородного дома увеличилась за год на 13 процентов, до 29,6 миллиона рублей.

«Динамика зависит от объема и структуры предложения. За год выбор по Горьковскому направлению увеличился на треть, по Щелковскому — на 70 процентов, по Рязанскому — только на 6 процентов, а по Егорьевскому сократился на 30 процентов», — прокомментировала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

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