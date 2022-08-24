Менеджер Бивола рассказал о негативном отношении к россиянам на турнирах

Менеджер Бивола рассказал о негативном отношении к российским боксерам на турнирах

Вадим Корнилов, менеджер боксера Дмитрия Бивола, рассказал об отношении к россиянам на турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Корнилов заявил о негативном отношении к российским спортсменам в некоторых странах. «Нам приходится сталкиваться с тем, что наших ребят стараются поставить в неудобные для них условия, и мы часто подвергаемся некомпетентному или недобросовестному судейству», — поделился он.

5 ноября Бивол проведет бой с обязательным претендентом WBA мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок состоится в ОАЭ. «В Абу‑Даби сейчас очень благоприятная среда для спортивных мероприятий такого рода, правительство активно поддерживает спорт. Мы заинтересованы проводить этот и другие поединки именно там», — отметил Корнилов.

В мае Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.