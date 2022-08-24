Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСВ Эйндховен
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Трабзонспор
Сегодня
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
Завтра
20:00 (Мск)
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Российский обладатель Кубка Стэнли оценил возможность возвращения в КХЛ

Российский хоккеист Валерий Ничушкин заявил, что хочет вернуться в челябинский «Трактор»

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оценил возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Нападающий признался, что надеется сыграть за «Трактор», в составе которого он выступал в сезоне 2012/2013. «Многие под конец карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть для родных и близких. Если здоровье позволит — я бы с удовольствием поиграл. Хочется показать лучший свой хоккей, а не приехать доигрывать», — заявил хоккеист.

Ничушкин является воспитанником челябинской команды. На протяжении двух сезонов он играл в КХЛ за ЦСКА. С 2018 года нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2019 году Ничушкин пополнил состав «Колорадо». В минувшем сезоне нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
Российский обладатель Кубка Стэнли оценил возможность возвращения в КХЛ
YouTube заблокировал аккаунт еще одной российской компании
Стало известно о погибшем при мощном пожаре на рынке в Москве
Боррель призвал Европу думать о предотвращении других потенциальных конфликтов
В Кемеровской области открыли памятник погибшим на шахте «Листвяжная»
Три человека пострадали в результате пожара на севере Москвы
Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения
Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть
Работа спецназа Росгвардии в подпольном казино в Подмосковье попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.