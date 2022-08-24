Российский обладатель Кубка Стэнли оценил возможность возвращения в КХЛ

Российский хоккеист Валерий Ничушкин заявил, что хочет вернуться в челябинский «Трактор»

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оценил возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Нападающий признался, что надеется сыграть за «Трактор», в составе которого он выступал в сезоне 2012/2013. «Многие под конец карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть для родных и близких. Если здоровье позволит — я бы с удовольствием поиграл. Хочется показать лучший свой хоккей, а не приехать доигрывать», — заявил хоккеист.

Ничушкин является воспитанником челябинской команды. На протяжении двух сезонов он играл в КХЛ за ЦСКА. С 2018 года нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2019 году Ничушкин пополнил состав «Колорадо». В минувшем сезоне нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

