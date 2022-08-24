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Шойгу объявил о повышении боеготовности баз России в двух странах

Министр обороны Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Таджикистане и Киргизии

Фото: Shutterstock

Россия повышает боеготовность своих баз в двух странах — Таджикистане и Киргизии. Об этом на встрече с министрами обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Этот шаг Шойгу объяснил ситуацией в Афганистане, которая остается «серьезным вызовом безопасности».

«В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность», — заявил министр обороны.

Какие меры будут приняты для усиления боеготовности баз, Шойгу не уточнил.

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Ранее сообщалось, что граждане Афганистана незаконно попытались пересечь границу с Узбекистаном, из-за чего узбекские пограничники открыли огонь на поражение.

15 августа 2021 года после вывода основной части американских войск из Афганистана к власти в стране пришли талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). По заявлению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в северо-восточных провинциях Афганистана действуют более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся свыше 6000 боевиков. Со второй половины августа 2021 года из тюрем в Афганистане были выпущены тысячи членов террористических организаций, утверждал он.

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Валерий Розенберг
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