Перечислены признаки проблемной для покупки квартиры

Юрист Неделько: цена существенно ниже рынка может указывать на проблемность квартиры

Чтобы не стать владельцем проблемной недвижимости, при выборе квартиры и заключении сделки важно обращать внимание на ряд признаков, которые должны насторожить потенциального покупателя. В разговоре с «Лентой.ру» их перечислил управляющий партнер юридической компании, автор и руководитель программы профессиональной переподготовки «Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью» в НИУ ВШЭ Василий Неделько.

Цена

Во-первых, потенциального покупателя должно насторожить, если цена недвижимости существенно ниже рынка, отметил он. Чаще всего это означает, что имеет место быть какая-то проблема. В таком случае необходимо выяснить, в чем она состоит, и какие может повлечь последствия.

Во-вторых, покупателя должно смутить, если собственник предлагает занизить официальную стоимость объекта, а большую часть суммы передать наличными. «Не исключено, что продавец пытается нанести вред своим кредиторам, которые потом будут оспаривать эту сделку», — уточнил эксперт.

Сроки

Также опасения должна вызывать ситуация, когда на сделку нужно выходить очень быстро, без времени на проверку. «Конечно, может быть, что продавцу действительно очень срочно понадобились деньги, но, возможно, вам просто намеренно не дают достаточного количества времени, чтобы не дать тщательно проверить объект», — объяснил Неделько.

Доверенности, наследники и частая смена владельцев

Кроме того, признаком проблемной квартиры, по его словам, является частая смена владельцев недвижимости в течение одного-трех лет. «Не исключено, что проблему пытаются скрыть за цепочкой «добросовестных» приобретателей, но не всегда это работает», — подчеркнул эксперт.

«Пятый признак — объект продают по доверенности. Нужно иметь в виду, что доверенность можно отозвать, а также она прекращает свое действие при смерти владельца. Нужно выйти напрямую на собственника и убедиться, что с ним все в порядке», — предупредил он.

Стоит быть внимательней и если квартира продается наследниками, а со дня смерти прошло не более года. В таком случае Неделько рекомендовал проверять, не ведется ли спор среди наследников.

Последний момент, который должен насторожить потенциальных покупателей, когда квартиру под разными предлогами не дают осмотреть перед покупкой.

«Может быть и масса других фактов, которые должны вас насторожить, но они все могут иметь какие-то другие, вполне безобидные объяснения, поэтому не нужно пытаться «стать юристом за 2 дня», а лучше обратиться к профессионалам, которые сопроводят сделку и уберегут ваши деньги от потери», — подытожил эксперт.

Ранее о том, как правильно проверять документы, чтобы не нарваться на мошенников при покупке квартиры, «Ленте.ру» рассказывала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.