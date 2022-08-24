Названы способы не нарваться на мошенников при покупке жилья

Эксперт Мищенко: проверяйте выписку из ЕГРН, чтобы избежать мошенников при покупке жилья

При выборе недвижимости, и особенно на стадии подготовки к сделке, необходимо проверить документы, в которых есть информация о квартире. Это можно сделать и самостоятельно, но лучше с помощью опытного риелтора или юриста, рассказала «Ленте.ру» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Она также рассказала о способах проверки документов, которые помогут покупателям жилья не нарваться на мошенников.

«Большим плюсом для потенциальных покупателей является ситуация, когда собственник квартиры уже собрал все необходимые справки и сразу готов их предоставить. Необходимо проверить правоустанавливающие документы. К ним относятся договоры купли-продажи квартиры, дарения, обмена и тому подобное. Благодаря этим справкам продавец может доказать, что владеет недвижимостью на законных основаниях. Также стоит узнать, приватизирована ли квартира», — поделилась эксперт.

Паспорт собственника

Также, по ее словам, необходимо проверить паспорт собственника квартиры. Это можно сделать через разные сервисы: офис МФЦ, сайт Росреестра или другие интернет-ресурсы, например «ЕГРН-ДОКУМЕНТ». В выписке из ЕГРН содержится следующая информация: отсутствие арестов или штрафов по квартире, кадастровый номер объекта, его технические параметры, данные о прежних и нынешних собственниках квартиры.

«В нашей практике был случай, когда продавец пытался скрыть информацию о том, что на его объекте висит арест. Вместе с потенциальными покупателями мы запросили выписку из ЕГРН и узнали об этом», — обратила внимание Мищенко.

Кроме того, стоит запросить в офисе МФЦ выписку из домовой книги, чтобы уточнить количество лиц, зарегистрированных в квартире, а также обратиться в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, чтобы убедиться, что собственник квартиры не является банкротом. В этом случае уже состоявшаяся сделка может быть оспорена в суде, отметила эксперт.

Оплата коммунальных услуг

«Отдельно стоит обратить внимание на оплату коммунальных услуг. В нашей практике встречались квартиры, обремененные большими долгами по ЖКХ. Причем собственники по-разному объясняли наличие крупных долгов. Некоторые тем, что у них совсем нет средств на их погашение, а другие тем, что предпочитают накапливать задолженности и оплачивать их лишь раз в год», — рассказала она.

По словам эксперта, при наличии крупного долга продавцы обычно соглашаются сделать скидку от стоимости квартиры соответственно размеру задолженности. Проверить всю необходимую информацию по коммунальным услугам можно опять же через офис МФЦ, подчеркнула Мищенко. Для этого необходимо заказать справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам и выписку о состоянии финансового лицевого счета квартиры.

Дополнительная информация

«Кроме того, покупатели, а также риелторы, которые с ними работают, имеют право запросить у собственника справки об отсутствии постановки на учет в психоневрологическом или неврологическом диспансере. Это также важный момент для безопасности сделки», — убеждена она.

Не стоит пренебрегать и более простой возможностью собрать информацию о продавце квартиры, считает Мищенко. Так, потенциальный покупатель или риелтор, представляющий его интересы, может немного побеседовать с соседями собственника. «Благодаря этому они, по крайней мере, убедятся, что соседи хорошо его знают и могут подтвердить, например, что он живет здесь давно или получил жилплощадь в наследство от родственников», — уточнила Мищенко.

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