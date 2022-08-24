Названа возможная причина срыва четырех барж с якоря на Сахалине

Капитан порта допустил, что баржи на Сахалине унесло в море из-за человеческого фактора

Четыре баржи с людьми сорвало с якоря и могло унести в море на Сахалине из-за человеческого фактора. Такую возможную причину произошедшего назвал исполняющий обязанности капитана порта Дмитрий Астафьев, пишет KP.RU.

«Предупреждения от сахалинских синоптиков поступили еще вчера. Обещали ветер северный и северо-западный до 22 метров в секунду. И есть множество сайтов, на которых дается конкретика по погоде. И люди, которые работают в море, должны это учитывать. Нужно сниматься с якорей и отправляться в убежище», — сказал Астафьев.

По его словам, вероятность подобных ЧП можно свести к нулю, только когда обстановка на судах контролируется круглые сутки. Астафьев допустил, что унесенные в море баржи могут затонуть, подчеркнув, что все зависит от состояния барж.

Четыре судна унесло в открытое море на Сахалине в среду, 24 августа. На их борту находятся 124 человека, людей уже начали эвакуировать с помощью вертолета Ми-8. Членов экипажа доставят в поселок Озерпах.

После случившегося в российском регионе прокуратура начала проверку. По данным ведомства, ЧП произошло в районе четырех часов утра в районе южной оконечности острова Байдукова в Николаевском районе Хабаровского края.