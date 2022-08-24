Стало известно о четырех унесенных в море баржах с людьми на Сахалине

МЧС заявило о четырех баржах, которые сорвало с якоря и унесло в открытое море на Сахалине

Четыре баржи сорвало с якоря между Сахалином и материком и унесло в открытое море, на них находятся 124 человека. Об этом сообщили в управлении МЧС по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Ранее в МЧС заявляли о двух судах, которые сорвало с якоря. Тогда было известно, что на борту барж находятся 64 члена экипажа.

«Две из них [из барж] находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели уже начали эвакуировать людей с барж с помощью вертолета Ми-8. 15 человек уже подняли на борт — членов экипажа доставят в поселок Озерпах.

После случившегося прокуратура начала проверку. По данным ведомства, ЧП произошло в районе четырех часов утра в районе южной оконечности острова Байдукова в Николаевском районе Хабаровского края.

Ранее на юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать.